Vielleicht können die Speller schon am Sonntag die Meisterschaft feiern. Foto: Picturepower Mehr als 1000 Zuschauer am Sonntag? Spelles Fußballer vor der Krönung: So plant der Verein das Heimspiel Von Dieter Kremer | 10.05.2023, 16:47 Uhr

Für die Fußballer des SC Spelle-Venhaus wird es so oder so die erfolgreichste Saison in der Vereinsgeschichte. Doch am Sonntag können sie sogar vorzeitig Oberliga-Meister werden und in die Regionalliga aufsteigen. „Wir wollen die Hütte vollkriegen“, sagt Fußballobmann Markus Schütte.