Jubel nach dem Siegtor in Spelle: Artem Popov (2.v.l.) durfte sich feiern lassen. Foto: Picturepower up-down up-down 1:0 gegen Germania Egestorf-Langreder Artem Popov schießt Spelle wieder an die Tabellenspitze der Oberliga Von Dieter Kremer | 19.04.2023, 22:42 Uhr

Die Tabellenführung in der Fußball-Oberliga ist wieder in emsländischer Hand. Der SC Spelle-Venhaus hat am Mittwoch das Verfolgerduell gegen Germania Egestorf-Langreder mit 1:0 für sich entschieden.