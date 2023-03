Auch das Derbyrückspiel entschieden die Speller um Timo Nichau (r.) gegen die Papenburger um Stijn Hensema für sich. Das erste Duell hatte der SCSV mit 5:1 gewonnen. Foto: Picturepower up-down up-down 600 Zuschauer am Freitagabend 4:1 bei Blau-Weiß Papenburg: Spelle nach Derbysieg wieder Erster Von Dieter Kremer | 03.03.2023, 22:43 Uhr

Zumindest für eine Nacht zurück an der Tabellenspitze: Der SC Spelle-Venhaus hat am Freitagabend das Derbyrückspiel in der Fußball-Oberliga beim SC Blau-Weiß 94 Papenburg mit 4:1 (1:1) gewonnen.