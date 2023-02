Nach der Niederlage gegen Schöningen will Spelle auswärts punkten. Foto: Picturepower up-down up-down Auswärtsspiel am Samstag Spelles Fußballer wollen in der Oberliga dranbleiben am Spitzenreiter Von Marius Keiser | 17.02.2023, 15:30 Uhr

Der SC Spelle-Venhaus will die jüngste Niederlage in der Fußball-Oberliga vergessen machen und den Tabellenführer angreifen. Auswärtsgegner ist am Samstag der SV Ramlingen-Ehlershausen.