Hanjo Vocks (r.) und Patrick Siemer. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down Sonntag bei Egestorf-Langreder Fußball-Oberliga: SC Spelle-Venhaus will an Derbysieg anknüpfen Von Marius Keiser | 17.09.2022, 09:33 Uhr

Fußball-Oberligist SC Spelle-Venhaus will am Sonntag (15 Uhr) an den deutlichen Derbysieg der Vorwoche gegen Blau-Weiß Papenburg anknüpfen und die Serie des heimstarken 1. FC Germania Egestorf-Langreder brechen.