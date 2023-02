Traf zum 2:0: David Schiller (Mitte). Foto: Lars Schröer up-down up-down Zwei ganz späte Gegentore im Kellerduell Blau-Weiß Papenburg fehlt gegen FT Braunschweig die Cleverness Von Marius Keiser | 19.02.2023, 14:20 Uhr

Eine Zwei-Tore-Führung in den Schlussminuten verspielt hat am Samstag Fußball-Oberligist SC Blau-Weiß 94 Papenburg. Im Abstiegsduell jubelten am Ende die Gäste vom FT Braunschweig, obwohl sie nicht gewonnen hatten.