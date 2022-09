Sah die dritte Niederlage in Folge: Trainer George Yumusak (Archivfoto). Foto: Heiner Lohmann up-down up-down 1:0 in Schöningen geführt Blau-Weiß Papenburg rutscht nach 1:6-Pleite auf Abstiegsplatz ab Von Marius Keiser | 25.09.2022, 20:25 Uhr

Beim Aufsteiger SC Blau-Weiß 94 Papenburg ist in der Fußball-Oberliga der Schwung aus den ersten Partien verloren gegangen: Am Samstag gab es die dritte Niederlage in Folge. Dadurch rutscht das Team von Trainer George Yumusak auf einen Abstiegsplatz ab.