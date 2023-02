Die Papenburger um Lukas Koets haben ein Heimspiel. Foto: Dieter Kremer up-down up-down Samstag gegen FT Braunschweig Fußball-Oberliga: Nächster Abstiegskracher für Blau-Weiß Papenburg Von Marius Keiser | 17.02.2023, 14:18 Uhr

Auf den Fußball-Oberligisten SC BW Papenburg wartet am kommenden Spieltag das dritte Abstiegsduell in Folge. FT Braunschweig wird am Samstag im Emsland gastieren. Angepfiffen wird um 15 Uhr in Papenburg.