Im ersten Duell behielt Papenburg um David Schiller (r.) mit 3:0 die Oberhand. FOTO: Dieter Kremer Ein Sieg bedeutet Aufstiegsrunde Showdown für Blau-Weiß Papenburg: 1000 Zuschauer in Westrhauderfehn? Von Dieter Kremer | 18.03.2022, 13:16 Uhr

Der Sieger schafft die Aufstiegsrunde, für den Verlierer beginnt höchstwahrscheinlich der harte Abstiegskampf: In der Fußball-Landesliga bestreitet der SC Blau-Weiß Papenburg am Sonntag in Westrhauderfehn ein echtes Endspiel. Große Kulisse und Spannung garantiert.