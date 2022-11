Noch nicht wieder einsatzbereit: Leon Kugland (weißes Trikot). Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down Rückschlag für Leon Kugland Fußball: Heimnimbus von Meppens U23 soll gegen SC Melle halten Von Marius Keiser | 25.11.2022, 17:18 Uhr

Heim- gegen Auswärtsstärke: Die im eigenen Stadion noch ungeschlagene Drittligareserve des SV Meppen trifft am kommenden Wochenende auf den in der Fremde noch ungeschlagenen Tabellenfünften SC Melle 03. Anstoß ist am Sonntag um 14 Uhr.