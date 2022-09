Begeistert von seiner Mannschaft: Wolfgang Schütte. Foto: Dieter Kremer up-down up-down Torjäger Schepers begeistert den Coach 6:0 gegen GW Mühlen: SV Holthausen Biene ist nicht zu stoppen Von Dieter Kremer | 18.09.2022, 17:54 Uhr

Der SV Holthausen Biene zieht an der Spitze der Fußball-Landesliga weiter einsam seine Kreise. Am Sonntag landete das Team den vierten Heimsieg in Folge.