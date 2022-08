Sorgte am Biener Busch für den Dosenöffner: Jan Kettler köpfte zum 1:0 ein. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down Schepers-Doppelpack gegen SV Bevern Fußball: Biene gewinnt in der Landesliga weiter ohne Gegentor Von Dieter Kremer | 31.08.2022, 22:08 Uhr

Die Fußballer des SV Holthausen Biene sind derzeit in der Landesliga nicht zu stoppen. Am Mittwochabend feierten sie in einer Nachholpartie des 2. Spieltags einen 3:0-Sieg gegen den SV Bevern.