Steffen Schepers siegte mit Biene gegen Melle. Foto: Lars Schröer up-down up-down 2:1-Erfolg gegen SC Melle Siegtreffer fällt in der Nachspielzeit: Humbert lässt Biene jubeln Von Dieter Kremer | 19.03.2023, 22:03 Uhr

Siege in letzter Minute schmecken bekanntlich am besten: Den Fußballern des Landesliga-Tabellenführers SV Holthausen Biene ist das am Sonntagnachmittag gelungen. Im ersten Heimspiel nach der Winterpause besiegten sie den SC Melle mit 2:1 (1:1).