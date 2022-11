Bienes Torwart Nils Zumbeel. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down Trainer schätzt VfL Oythe stark ein Spitzenreiter Biene will nach zwei Remis wieder erfolgreich sein Von Marius Keiser | 18.11.2022, 21:03 Uhr

Zwei Unentschieden in Folge gab es zuletzt für den Fußball-Landesligisten SV Holthausen-Biene. Zu Hause gegen VfL Oythe soll am Sonntag (14 Uhr) möglichst wieder ein Sieg her.