18 Tore in vier Punktspielen konnte der SV Holthausen Biene bislang bejubeln. Auch Meppens U23 gefordert Fußball-Landesliga: Baut Biene am Mittwoch seinen Startrekord aus?

Englische Woche für die Emsländer in der Fußball-Landesliga: Biene bestreitet am Mittwochabend um 20 Uhr sein zweites Heimspiel in Folge, während Meppens U23 zeitgleich auswärts antreten muss.