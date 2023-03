Im Hinspiel zerlegte Biene den SV Wilhelmshaven. Foto: Lars Schröer up-down up-down Spitzenspiel beim SV Wilhelmshaven Fußball-Landesliga: Schüttelt Biene schon den ärgsten Verfolger ab? Von Marius Keiser | 03.03.2023, 16:33 Uhr

In der Fußball-Landesliga beginnt das neue Fußballjahr mit dem Besten, was die Liga zu bieten hat: Tabellenführer SV Holthausen Biene gastiert am Samstag um 14.30 Uhr beim ersten Verfolger SV Wilhelmshaven.