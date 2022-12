Ausgerutscht in Mühlen: Der SV Meppen II verlor zum Jahresabschluss mit 0:1. Foto: Lars Schröer up-down up-down Personalsorgen beim Spiel in Mühlen Fußball-Landesliga: Meppens Siegesserie reißt zum Jahresabschluss Von Marius Keiser | 04.12.2022, 19:59 Uhr

Drei Siege in Folge gab es zuletzt in der Fußball-Landesliga für SV Meppen II. Ziel für das letzte Spiel in diesem Jahr war es, den vierten einzufahren. Doch GW Mühlen hatte etwas dagegen und gewann mit 1:0 (0:0).