Während Papenburg noch voll im Aufstiegsrennen ist, läuft Biene der Musik hinterher. FOTO: Picturepower/Scholz Spannung in Fußball-Landesliga Blau-Weiß Papenburg lauert einen Punkt hinter Hansa Friesoythe Von Maik Stönner und Dieter Kremer | 06.05.2022, 22:43 Uhr

Noch vier Spiele in der Aufstiegsrunde und sechs in der Abstiegsrunde: Während es für Biene in der Fußball-Landesliga lediglich ums Prestige geht, mischt Papenburg weiter vorne mit. Werlte und Lohne brauchen Punkte für den Klassenerhalt.