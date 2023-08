Amateurfußball im Emsland am Wochenende BW Papenburg will gegen Melle die Kurve kriegen, Emslage legt vor Von Dieter Kremer | 18.08.2023, 14:57 Uhr Papenburg muss ohne Stürmer Torben Lange (links) auskommen. Ihn plagt eine Reizung des Schambeins. Foto: Lars Schröer up-down up-down

Sich für das 1:5 in Wilhelmshaven rehabilitieren wollen an diesem Wochenende die Fußballer von Landesligist Blau-Weiß Papenburg. Ligarivale Biene muss auswärts ran. In der Bezirksliga und Kreisliga haben Emslage beziehungsweise BW Papenburg II unter der Woche vorgelegt.