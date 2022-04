Das zweite Tor für Papenburg: Janek de Buhr legte den Ball am Torwart vorbei. FOTO: Dieter Kremer Im Heimspiel gegen Melle 2:0 geführt Fußball-Landesliga: Blau-Weiß Papenburg schenkt Tabellenspitze wieder her Von Dieter Kremer | 03.04.2022, 18:06 Uhr

Mehr als eine Stunde lang standen die Fußballer vom SC Blau-Weiß 94 Papenburg am Sonntag samt Halbzeitpause an der Spitze der Aufstiegsrunde. Am Ende gab das Team von Trainer Alo Weusthof den Platz und den Sieg gegen den SC Melle wieder aus der Hand.