Amateurfußball im Emsland am Wochenende Ungeschlagene Biener gegen Aufsteiger, Papenburg kämpft um Anschluss Von Dieter Kremer | 05.10.2023, 13:59 Uhr Zehn Punktspiele als Biene-Trainer: Henning Schmidt. Es gab sieben Siege und drei Unentschieden. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down

Die Fußballer des SV Holthausen Biene stehen wieder dort, wo sie in der Vorsaison an den meisten Spieltagen gestanden haben: Auf Position eins in der Landesliga. Am Wochenende kommt ein Neuling an den Biener Busch. Ligakonkurrent BW Papenburg und Oberligist SV Meppen II müssen auswärts ran.