Amateurfußball im Emsland am Wochenende Platzkommission entscheidet am Freitag über Flutlichtspiel in Biene Von Dieter Kremer | 19.10.2023, 14:25 Uhr Ob am Freitagabend am Biener Busch gespielt wird, ist noch offen. Foto: Picturepower/Scholz

Auswärts nachlegen wollen die Fußballer des SV Meppen II am Wochenende in der Oberliga. Landesligist SV Holthausen Biene ist bereits am Freitag daheim im Einsatz – sofern das Wetter mitspielt. Blau-Weiß Papenburg ist spielfrei.