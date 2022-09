In der Emsland-Kreisliga bleiben nur die Teams aus Emsbüren und Emslage ungeschlagen. Symbolfoto: imago/Zink up-down up-down Auch Messingen verliert erstmals Fußball-Kreisliga: SV Rot-Weiß Heede verpasst nächsten Sieg Von Jonathan Lübbers | 04.09.2022, 19:44 Uhr

Zwei starke Serien sind am Wochenende in der Fußball-Kreisliga gerissen. Sowohl der SV Adler Messingen als auch der SV Rot-Weiß Heede mussten nach vier Siegen in Folge zum ersten Mal eine Niederlage hinnehmen. So verliefen alle Kreisliga-Partien.