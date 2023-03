Einen wichtigen Sieg hat der SV Dalum (gelbes Trikot) im Tabellenkeller gemacht. Der SV Bokeloh ist in der Kreisliga-Aufstiegsrunde erster Verfolger des Spitzenduos. Foto: Lars Schröer up-down up-down Emsbüren feiert den nächsten Sieg Fußball-Kreisliga Emsland: SV Dalum macht wichtigen Schritt Von Jonathan Lübbers | 27.03.2023, 11:40 Uhr

Den nächsten Sieg eingefahren hat Concordia Emsbüren in der Fußball-Kreisliga. Mit 3:0 schlug der Tabellenführer der Aufstiegsrunde den SV Germania Twist und machte so den nächsten Schritt in Richtung Wiederaufstieg in die Bezirksliga.