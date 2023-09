Lange geführt und doch nur einen Punkt in der Tasche - so lässt sich Leschedes Abend

zusammenfassen. Gegen den SC Baccum gab es ein 1:1-Unentschieden. Ronny Räkers brachte Leschede nach einem wuchtigen Kopfball in der ersten Halbzeit in Führung. „Da hätten wir auch ein paar Tore mehr machen können“, ärgert sich Trainer Maik Scheffer.

In der zweiten Halbzeit wurde aber Baccum aktiver und belohnte sich für den Kampf mit dem späten Ausgleich durch Benjamin Kramer. „Ich bin überglücklich. Wir sind sehr stolz auf unsere Leistung und nehmen den Punkt gerne mit“, freut sich Gästetrainer Andreas Hüsken. Nach der Punkteteilung ist Leschede Fünfter, Baccum rückt vorübergehend auf den elften Tabellenrang vor.

Platz eins an BW Papenburg II abgeben musste Lengerich, das daheim mit 0:3 gegen den VfL Herzlake unterlag. Nach torloser erster Hälfte brachte die Gäste ein Doppelschlag in Front. Johannes Lücke (64.) und Maurice Gerdemann (66.) trafen zum 0:2. Den Schlusspunkt setzte Gerrit Strotmann (78.).

Neuer Spitzenreiter ist BW Papenburg II nach dem 2:2 bei Germania Twist. Nach der Führung der Gastgeber von Andre Stroot (3.) drehten die Papenburger noch vor der Pause durch Treffer von Tom Kruth (30.) und Malte Fokken (38.) die Partie. Zwei Minuten vor dem Ende der regulären Spielzeit erzielte Germanias Harry Kuhn per Strafstoß den Ausgleich.

Am Wochenende gibt es nur zwei Sonntagspartien in der Kreisliga Emsland: Bokeloh gegen Listrup und Teglingen gegen Heede (beide 15 Uhr). Bereits am Freitag heißt es Varenrode gegen Messingen (19 Uhr), Lathen gegen Geeste (19.30 Uhr) sowie Bawinkel gegen Lorup und Haselünne gegen Rütenbrock (beide 20 Uhr).