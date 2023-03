Der SV Voran Brögbern empfängt in der Abstiegsrunde BW Dörpen. Foto: Lars Schröer up-down up-down Germania will nichts abschenken Fußball-Kreisliga Emsland: Kellerduell zwischen Brögbern und Dörpen Von Jonathan Lübbers | 24.03.2023, 09:51 Uhr

In der Fußball-Kreisliga stehen einige entscheidende Wochen bevor. Vor allem in der Abstiegsrunde deutet sich ein enges Rennen um die wenigen Nichtabstiegsplätzte an.