Auf Schützenhilfe angewiesen ist der SV Listrup. Foto: Lars Schröer up-down up-down Wer packt noch die Aufstiegsrunde? Fußball: Kreisliga Emsland geht am Sonntag in die Winterpause Von Jonathan Lübbers | 18.11.2022, 20:37 Uhr

Die Fußball-Kreisliga verabschiedet sich am Wochenende in die Winterpause. Zuvor finden am Sonntag die letzten Spiele des Jahres statt. In der Staffel A wird es dabei noch mal richtig spannend.