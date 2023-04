Nur einmal hinter sich greifen mussten Messingens Torwart in Heede. Foto: Lars Schröer up-down up-down Messingen siegt in Heede Fußball-Kreisliga: Emsbüren gewinnt Topspiel gegen Emslage Von Jonathan Lübbers | 23.04.2023, 20:39 Uhr

Der SV Concordia Emsbüren hat das Topspiel in der Fußball-Kreisliga für sich entschieden. Gegen den VfL Emslage setzte sich das Team am Sonntag mit 2:1 durch und behauptete so den ersten Tabellenplatz.