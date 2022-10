Zweimal konnte Emsbüren Messingens Torwart überwinden. Foto: Picturepower up-down up-down Drei Teams sicher in Abstiegsrunde Fußball-Kreisliga: Concordia Emsbüren macht den Staffelsieg perfekt Von Jonathan Lübbers | 31.10.2022, 19:19 Uhr

Das vollgepackte Wochenende in der Fußball-Kreisliga brachte einige Vorentscheidungen mit sich. Während in der Staffel A bereits der Staffelsieger feststeht, müssen drei Teams sicher in die Abstiegsrunde.