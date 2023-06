Die besten Torhüter der Kreisliga (v.l.): Thomas Kollenberg, Kai Tappel und René Kranich. Foto: Dieter Kremer up-down up-down Dieser Spieler wurde Torschützenkönig Fußball-Kreisliga: Trainer wählen Kai Tappel zum besten Torhüter Von Dieter Kremer | 22.06.2023, 08:17 Uhr

Die Pokale und Prämien sind verteilt: Kai Tappel war in der Fußball-Kreisliga Emsland in der abgelaufenen Saison der beste Torwart. In Werlte ist er ebenso geehrt worden wie der Torschützenkönig und das fairste Team.