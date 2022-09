Brögbern verlor am Freitag mit 1:2 gegen Listrup. Foto: Lars Schröer up-down up-down Germania Twist biegt 0:3 um Fußball-Kreisliga Emsland: Brögbern und Rütenbrock weiter sieglos Von Jonathan Lübbers | 18.09.2022, 20:55 Uhr

Alles deutete am vergangenen Freitagabend darauf hin, dass der SV Germania Twist in der Fußball-Kreisliga Emsland auch im vierten Spiel in Folge ohne Sieg bleiben würde. Doch es kam anders.