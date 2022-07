22. Mai 2022: Mit diesem Team stieg Papenburg in die Oberliga auf. Seitdem hat sich das Gesicht verändert. FOTO: Dieter Kremer up-down up-down Am Sonntag im Waldstadion Fußball: Blau-Weiß Papenburg trägt erstes Testspiel aus Von Dieter Kremer | 01.07.2022, 16:31 Uhr

Während der künftige Oberligarivale SC Spelle-Venhaus bereits am vergangenen Sonntag beim Blitzturnier in Biene gespielt und gewonnen hat, tragen die Fußballer von Aufsteiger SC Blau-Weiß Papenburg am Wochenende ihr erstes Vorbereitungsspiel aus.