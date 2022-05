Der Jubel nach dem 0:1 von Niklas Papen. FOTO: Dieter Kremer 2:0-Sieg in Schüttorf Blau-Weiß Papenburg steigt in die Fußball-Oberliga auf Von Dieter Kremer | 22.05.2022, 16:54 Uhr

Riesenjubel beim SC Blau-Weiß 94 Papenburg: Die Herrenfußballer des Vereins sind am Sonntag in die Fußball-Oberliga aufgestiegen. Durch einen 2:0-Sieg am letzten Spieltag beim FC Schüttorf schaffen sie als Meister den Sprung in die 5. Liga.