Werlte - Papenburg FOTO: Lars Schröer up-down up-down Zweitrundenduelle am Mittwoch Fußball-Bezirkspokal: Meppens U23 erwartet „ekliges“ Spiel Von Dieter Kremer | 10.08.2022, 09:55 Uhr

Die 2. Runde im Bezirkspokal Weser-Ems steht für die Fußballmannschaften in der Region an. Mit Ausnahme des SV Olympia Laxten, der sein Pokalspiel gegen den SV Quitt Ankum erst in der kommenden Woche austrägt, sind alle am Mittwochabend gefordert.