Spelles Spiel in Freren fällt aus, Salzbergen erwartet Eintracht Nordhorn. Foto: Picturepower up-down up-down Spiel in Freren abgesagt Fußball-Bezirksliga: Wem gelingt der positive Jahresabschluss? Von Jonathan Lübbers | 01.12.2022, 15:42 Uhr

Für einen Großteil der Teams in der Fußball-Bezirksliga steht am kommenden Wochenende das letzte Pflichtspiel in 2022 an. Das Ziel, das Fußballjahr positiv abzuschließen, ist dabei allgegenwärtig.