Amateurfußball im Emsland am Wochenende Zwei Seriensieger: Bezirksliga-Topspiel zwischen Emslage und Spelle II Von Dieter Kremer | 24.08.2023, 14:57 Uhr Nach dem 1:1 vom Mittwoch im Emslandduell spielt Papenburg (dunkle Trikots) in Gesmold, während Biene gegen Garrel antritt. Foto: Lars Schroer

Die Fußballsaison ist noch jung, aber in der Bezirksliga und Kreisliga reihen einige Teams einen Sieg an den anderen. Im direkten Duell zwischen Emslage und Spelle II wird am Samstag wenigstens eine Serie reißen. Oberligist Meppen II und Landesligist BW Papenburg müssen jeweils auswärts ran, während Biene daheim aufläuft.