Die Salzbergener Abwehr stand am Ende besser als die der Frerener: Alemannia gewinnt mit 3:2 gegen die SG. Foto: Picturepower/Scholz up-down up-down Surwold feiert erstmals Salzbergen gewinnt in Fußball-Bezirksliga mit 3:2 gegen Freren Von Jonathan Lübbers | 04.09.2022, 20:28 Uhr

Fußball-Bezirksligist SV Surwold gewann am Wochenende erstmals. Im Topspiel SC Spelle-Venhaus gegen SV Langen gab es hingegen keinen Sieger. So endete der 6. Spieltag in der emsländischen Bezirksliga.