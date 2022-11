Seit dem Sommer Trainer in Laxten: Michael Zimdars (links). Foto: Lars Schröer up-down up-down Freitag in der Fußball-Bezirksliga Laxten-Coach Zimdars empfängt seinen Ex-Verein Altenlingen Von Jonathan Lübbers | 18.11.2022, 08:50 Uhr

Am Wochenende startet die Rückrunde in der Fußball-Bezirksliga. Den Auftakt machen aus emsländischer Sicht am Freitag (20 Uhr) der SV Olympia Laxten und der ASV Altenlingen.