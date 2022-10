Drei Tore fielen bei Werlte gegen Herzlake, alle für Sparta. Foto: Lars Schröer up-down up-down Frustfoul bremst Langen aus Fußball-Bezirksliga: Werlte besiegt Herzlake im Angst-Duell Von Jonathan Lübbers | 09.10.2022, 19:18 Uhr

Eine unglückliche Niederlage setzte es am 12. Spieltag in der Fußball-Bezirksliga für den SV Langen. Gegen den SV Vorwärts Nordhorn verlor das Team in Unterzahl mit 1:3. Werlte besiegte Herzlake.