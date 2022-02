Während die Meppener (in Weiß) gegen Emslage spielen, fällt die Partie der Altenlingener in Bad Bentheim aus. Stattdessen testet der ASV gegen Union Lohne. FOTO: Picturepower/Scholz Die Rückrunde startet Fußball-Bezirksliga: SV Meppen II will Emslage nicht unterschätzen Von Jonathan Lübbers | 18.02.2022, 20:14 Uhr

Die Winterpause in der Fußball-Bezirksliga ist beendet, die Rückrunde steht vor der Tür. Nachdem das erste Duell des Jahres zwischen dem VfL Herzlake und dem TuS Gildehaus am gestrigen Freitagabend abgesagt werden musste, sollen am Wochenende die weiteren Mannschaften der Liga in den Spielbetrieb zurückkehren.