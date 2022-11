Mit 4:2 bezwang der SV Langen den ASV Altenlingen. Foto: Lars Schröer up-down up-down Salzbergen neues Schlusslicht Fußball-Bezirksliga: Laxten schlägt Tabellenführer Bad Bentheim Von Jonathan Lübbers | 13.11.2022, 18:43 Uhr

Den SV Bad Bentheim geärgert hat am letzten Hinrunden-Spieltag in der Fußball-Bezirksliga der SV Olympia Laxten. Die Emsländer besiegten das Team aus der Grafschaft deutlich mit 5:2 und sorgten so dafür, dass sich Bentheim nicht zum Herbstmeister krönen konnte.