Holte einen Sieg in elf Spielen: Herzlakes Trainer Trainer Manuel Peters. Laxten und Salzbergen schon Freitag Fußball-Bezirksliga: Kellerduell zwischen Werlte und Herzlake Von Jonathan Lübbers | 07.10.2022, 10:01 Uhr

Noch immer wartet der VfL Herzlake auf den zweiten Sieg in dieser Saison. Mit lediglich fünf Punkten belegt das Team den letzten Tabellenplatz in der Fußball-Bezirksliga. Am zwölften Spieltag kommt es nun zum Kellerduell mit dem SV Sparta Werlte.