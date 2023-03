Der Haselünner SV trifft am Wochenende im Derby auf den VfL Herzlake. Foto: Lars Schröer up-down up-down Kann Salzbergen den Tabellenführer ärgern? Abstiegskampf-Derby: Haselünne empfängt Herzlake in Bezirksliga Von Jonathan Lübbers | 02.03.2023, 17:38 Uhr

Die Fußball-Bezirksliga kehrt mit voller Stärke in den Spielbetrieb zurück. Nachdem einige Teams bereits am vergangenen Wochenende das erste Pflichtspiel des neuen Jahres bestritten, endet für die verbliebenen Bezirksligisten am Sonntag die Winterpause.