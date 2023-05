Einen wichtigen 4:2-Heimsieg feierte Salzbergen gegen Werlte. Foto: Lars Schröer up-down up-down SV Langen in der Krise Fußball-Bezirksliga: Haselünner SV steigt direkt wieder ab Von Jonathan Lübbers | 14.05.2023, 20:35 Uhr

Der erste Absteiger der Saison 2022/23 in der Fußball-Bezirksliga steht fest. Am Wochenende wurde die Rückkehr des Haselünner SV in die Kreisliga besiegelt.