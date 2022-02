Lange ärgerte Emslage die Meppener. FOTO: Picturepower/Scholz Außenseiter ärgert Tabellenführer Fußball-Bezirksliga: Favorit Meppen II wankt gegen Emslage Von Jonathan Lübbers | 20.02.2022, 19:50 Uhr

Einen Punktverlust in letzter Minute abwenden konnte am Wochenende die U23 des SV Meppen. Zum Start der Hinrunde in der Fußball-Bezirksliga gewann das Team gegen den VfL Emslage kurz vor Schluss mit 3:2.