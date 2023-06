Rutscht der SV Alemannia Salzbergen doch noch auf einen Abstiegsplatz ab? Foto: Lars Schröer up-down up-down Kann sich Salzbergen retten? Fußball-Bezirksliga: Doch noch einmal Spannung im Abstiegskampf Von Jonathan Lübbers | 02.06.2023, 07:00 Uhr

Lange Zeit sah es in der Fußball-Bezirksliga so aus, als sei der Abstiegskampf aus emsländischer Sicht entschieden. Doch am letzten Spieltag der Saison wird es im Tabellenkeller noch einmal richtig spannend.