Nicht abschütteln ließen sich die Salzbergener (in Rot) vom Tabellenführer Eintracht Nordhorn. Foto: Lars Schröer Foto: Lars Schröer up-down up-down Tabellenführer Eintracht Nordhorn besiegt Alemannia Salzbergen: Ausrufezeichen zum Bezirksliga-Abschluss Von Jonathan Lübbers | 04.12.2022, 19:25 Uhr

Der letzte Spieltag des Jahres 2022 in der Fußball-Bezirksliga war geprägt von einigen witterungsbedingten Ausfällen. Die drei Partien, die am Sonntagnachmittag stattfinden konnten, hatten es allerdings dennoch in sich.