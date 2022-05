Letztes Heimspiel für Blau-Weiß Papenburg. FOTO: Dieter Kremer Biene leistet Schützenhilfe Friesoythe verliert: Riesenchance für Blau-Weiß Papenburg Von Dieter Kremer | 13.05.2022, 21:49 Uhr

Steigt Blau-Weiß Papenburg erstmals in seiner Vereinsgeschichte in die Fußball-Oberliga auf? Konkurrent Friesoythe ist am Freitag gegen Biene gestolpert. Papenburg kann im letzten Heimspiel der Saison gegen Grün-Weiß Mühlen die Spitze übernehmen.