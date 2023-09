Verfolgerduell Nummer eins: Die auf Rang drei stehenden Frerener (13 Punkte) eröffnen am Freitag, 17. September 2023, um 20 Uhr (live im Ticker) den Bezirksliga-Spieltag mit dem Duell gegen die auf Platz zwei rangierenden Emslager (14 Punkte). Nachdem die Mannschaft von Spielertrainer Florian Hoff durch den deutlichen 4:0-Sieg über VfL Weiße Elf Nordhorn einen Sprung in der Tabelle gemacht hat, wartet Emslage nach starkem Saisonstart seit drei Spielen auf einen Sieg. Der Gewinner der Partie könnte bei einem gleichzeitigen Patzer des ungeschlagenen SC Spelle-Venhaus II (17 Punkte) gegen den SV Langen (Sonntag, 17. September, 15 Uhr) an den Tabellenführer heranrücken.

Darüber hinaus sind die drei auf Abstiegsrängen stehenden Vereine Alemannia Salzbergen (Sonntag, 17. September 2023, 14.30 Uhr, beim SV Union Lohne), SV Surwold (Sonntag, 17. September 2023, 15 Uhr, bei Olympia Laxten) und SV Concordia Emsbüren (Sonntag, 17. September 2023, 15 Uhr, bei SF Schwefingen) auswärts im Einsatz.

Verfolgerduell Nummer zwei: Auch in der Kreisliga ist mit der Partie SV Lengerich-Handrup gegen BW Papenburg II am Sonntag, 17. September 2023, um 15 Uhr (live im Ticker) ein Verfolgerduell angesetzt. Die beiden Teams sind punktgleich (13 Punkte). Aufgrund des besseren Torverhältnisses haben die Gäste aus Papenburg ein bisschen die Nase vorn und sind Zweiter. Der Rückstand zum noch ungeschlagenen Spitzenreiter FC Leschede beträgt ein Zähler. Der FCL spielt am Sonntag zeitgleich und empfängt den SV Listrup (live im Ticker).

Mehr Informationen: Diese Liveticker gibt es am Wochenende im Emsland größer als Größer als Zeichen Sieben Liveticker gibt es an diesem Wochenende von der Regionalliga bis hinunter in die Kreisliga. Eine Übersicht: Regionalliga: FC St. Pauli II - SV Meppen (Sonntag, 17. September 2023, 13.30 Uhr) > zum Ticker

Zurück in die Spur: Zwei Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen bei einem Torverhältnis von 11:11 bedeuten Platz elf für Aufsteiger SV Meppen II. Die Mannschaft von SVM-Trainer ist in der Liga angekommen und musste nach gutem Saisonstart zuletzt ein, zwei Rückschläge hinnehmen. Nun reisen die Emsländer am Sonntag, 17. September 2023, um 15 Uhr zum Mittelfeldduell nach Hildesheim. Mit dem Regionalliga-Absteiger erwartet die Meppener eine schwierige Aufgabe.

Anschluss nach oben wiederherstellen: Ein bisschen den Anschluss zum ersten Platz verloren hat BW Papenburg. Nach der 0:2-Auswärtsniederlage gegen GW Firrel empfängt das Team von Trainer Maik Stolzenberger am Sonntag, 17. September 2023, um 15 Uhr (live im Ticker) Tabellenschlusslicht TV Dinklage. Wird Papenburg seiner Favoritenrolle gegen den TVD gerecht, dürften sich die Fehnstädter endgültig in der Spitzengruppe festgesetzt haben.

In Lauerstellung: Nach dem verpassten Sprung an die Tabellenspitze durch das torlose Remis gegen TuS Esens am vergangenen Wochenende befindet sich Landesligist Holthausen Biene auf dem zweiten Tabellenplatz in Lauerstellung. Die Mannschaft von Trainer Henning Schmidt hat am Sonntag, 17. September 2023, um 15 Uhr beim VfL Stenum die Gelegenheit, Platz eins zu erobern. Denn: Spitzenreiter SV Wilhelmshaven hat spielfrei.