Jubeln wollen die Spieler des SC Spelle-Venhaus, hier Patrick Siemer in der Partie gegen FT Braunschweig, auch beim letzten Heimspiel am 14. Mai. Foto: Picturepower up-down up-down Noch-Oberligist hofft auf viele Zuschauer Freibier im Stadion: Spelle-Venhaus will Aufstiegsparty feiern Von Martin Glosemeyer | 12.05.2023, 17:00 Uhr

Der SC Spelle-Venhaus ist in der Fußball-Oberliga ganz nah dran an der Meisterschaft. Womöglich kann die Mannschaft von Trainer Hanjo Vocks bereits am Sonntag, 14. Mai (15 Uhr), zu Hause eine große Aufstiegsparty feiern. Doch dafür muss alles passen.